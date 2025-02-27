وزير الصناعة الكوري يعرب عن ثقته في إيجاد بديل للرسوم الجمركية الأمريكية

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قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي "آن دوك كيون" إن سيول وواشنطن سوف تتمكنان من إيجاد بديل "بنّاء" لقضية الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث تخطط إدارة "ترامب" لفرض رسوم جمركية متبادلة على الشركاء التجاريين.وأدلى الوزير الكوري بهذه التصريحات للصحفيين أمس الأربعاء لدى وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، في مستهل زيارة للولايات المتحدة تستغرق 3 أيام، حيث أضاف أنه عندما تمضي سيول في إجراء مشاورات محددة مع واشنطن، فسوف يمكن للجانبين تبديد مختلف أوجه سوء الفهم وإيجاد بديل بنّاء.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية لديها اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وأن معظم القضايا، بما في ذلك الحواجز غير الجمركية، تمت معالجتها من خلال عملية إعادة التفاوض السابقة بشأن اتفاقية التجارة الحرة.وكان "آن" أول مسؤول كوري على مستوى وزير يزور الولايات المتحدة الأمريكية منذ إطلاق إدارة "ترامب" الجديدة.وتأتي هذه الزيارة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أنها ستفرض رسوما جمركية متبادلة على أساس الرسوم التي يفرضها الشركاء التجاريين والحواجز غير الجمركية وسياسات أسعار الصرف وعناصر أخرى، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.