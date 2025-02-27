الحكومة الكورية تعلق أعمال البناء وتفرض فحوصات السلامة بعد حادث انهيار جسر

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قررت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية تعليق جميع أعمال البناء في المواقع التي تستخدم أساليب مماثلة لتلك التي كانت موجودة في موقع بناء الطريق السريع في منطقة "آن صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي"، حيث انهار جسر مؤخرا وأدى إلى مقتل 4 عمال.واتخذ وزير النقل "باك سانغ او" ذلك القرار أمس الأربعاء خلال اجتماع مع الوكالات ذات الصلة لمناقشة التدابير المضادة بعد الحادث الذي وقع في موقع بناء طريق "سيجونغ - آن صونغ" السريع.وتعتزم الوزارة إجراء فحوصات للسلامة في مواقع البناء المتوقفة، والسماح باستئناف العمل بمجرد اعتبارها آمنة، كما تخطط أيضا لتعزيز عمليات التفتيش على السلامة في مواقع بناء الجسور على مستوى البلاد.وناقشت الوزارة مع شركة كوريا للطرق السريعة وشركة "هيون ديه" للهندسة وإدارة مدينة "آن صونغ" خططا لرعاية الضحايا والدعم الطبي للمصابين والمساعدة في جنازات العائلات الثكلى.وقد انهار جسر في موقع بناء الطريق السريع يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.