سيول تؤكد أن رغبات الأسرى الكوريين الشماليين عامل مهم في تقرير انشقاقهم إليها

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" إن رغبات الجندييْن الكوريين الشماليين الأسيريْن لدى الجيش الأوكراني، ستكون مهمة في اتخاذ قرار بشأن نقلهما إلى كوريا الجنوبية.جاء ذلك في جلسة للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد أمس الأربعاء، حيث أوضح "جو" أنه يتوجب نقل الجنديين الكوريين الشماليين إذا كانا يرغبان في الانشقاق، حيث إن دستور البلاد يعتبرهما مواطنين كوريين جنوبيين.وقال الوزير إن القرار لم يُتخذ بعد، حيث تُجري محادثات من خلال اتصالات مختلفة للتأكد من رغبة الأسرى الكوريين الشماليين، وأنه من المتوقع أن تتضح الأمور تدريجيا.وأضاف أن سيول أبلغت كييف بنيتها قبولهما بعد التأكد من أنهما أعربا عن رغبتهما في الانشقاق.وكان وزير التوحيد "كيم يونغ هو"، الذي حضر الجلسة أيضا، قد صرح بموقف مماثل عندما سُئل عن الاستعدادات لنقلهما، حيث قال إن وزارته تستعد لاستقبالهما وتوفير الحماية لهما بعد التأكد من رغبتهما.