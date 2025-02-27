الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

سيول تؤكد أن رغبات الأسرى الكوريين الشماليين عامل مهم في تقرير انشقاقهم إليها

Write: 2025-02-27 09:56:01

سيول تؤكد أن رغبات الأسرى الكوريين الشماليين عامل مهم في تقرير انشقاقهم إليها

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" إن رغبات الجندييْن الكوريين الشماليين الأسيريْن لدى الجيش الأوكراني، ستكون مهمة في اتخاذ قرار بشأن نقلهما إلى كوريا الجنوبية.
جاء ذلك في جلسة للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد أمس الأربعاء، حيث أوضح "جو" أنه يتوجب نقل الجنديين الكوريين الشماليين إذا كانا يرغبان في الانشقاق، حيث إن دستور البلاد يعتبرهما مواطنين كوريين جنوبيين.
وقال الوزير إن القرار لم يُتخذ بعد، حيث تُجري محادثات من خلال اتصالات مختلفة للتأكد من رغبة الأسرى الكوريين الشماليين، وأنه من المتوقع أن تتضح الأمور تدريجيا.
وأضاف أن سيول أبلغت كييف بنيتها قبولهما بعد التأكد من أنهما أعربا عن رغبتهما في الانشقاق.
وكان وزير التوحيد "كيم يونغ هو"، الذي حضر الجلسة أيضا، قد صرح بموقف مماثل عندما سُئل عن الاستعدادات لنقلهما، حيث قال إن وزارته تستعد لاستقبالهما وتوفير الحماية لهما بعد التأكد من رغبتهما.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;