عضو في الكونغرس الأمريكي يقترح قانونا لإقرار معاهدة سلام في شبه الجزيرة الكورية

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قدم عضو في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يدعو مجددا إلى إنهاء الحرب الكورية رسميا وإبرام اتفاقية ملزمة للسلام في شبه الجزيرة الكورية.وأعلن النائب "براد شيرمان" عن إعادة تقديم "قانون السلام في شبه الجزيرة الكورية" في مؤتمر صحفي أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأربعاء.ويدعو مشروعُ القانون وزيرَ الخارجية الأمريكي إلى بذل جهود دبلوماسية مع كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية للتوصل إلى معاهدة سلام ملزمة تنهي الحرب الكورية رسميا.كما يطالب مشروع القانون وزير الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس عن خريطة طريق لتحقيق هذا الهدف.وبالإضافة إلى ذلك، يطالب مشروع القانون وزير الخارجية بالسعي للدخول في مفاوضات مع كوريا الشمالية لإنشاء مكاتب اتصال في العاصمتين المعنيتين، ويدعو إلى مراجعة القيود الأمريكية الحالية على السفر إلى كوريا الشمالية.