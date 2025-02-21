46.8 % زيادة في عدد مشاهدي الأفلام الكورية في يناير

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تبين أن عدد مشاهدي الأفلام الكورية قد زاد بنسبة كبيرة خلال شهر يناير الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن اللجنة الكورية للترويج للسينما بشأن حصيلة صناعة الأفلام في شهر يناير الماضي، زاد عدد مشاهدي الأفلام الكورية بنسبة 46.8% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ليبلغ 6 ملايين و800، بينما بلغت قيمة المبيعات 63 مليارا و300 مليون وون، بزيادة نسبتها 46.8% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نجاح الأفلام الكورية التي بدأ عرضها بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، بما في ذلك فيلم "هاربين"، في استقطاب المشاهدين.وكان قد بدأ عرض فيلم "هاربين" في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ونجح في جذب مليونين و70 ألف مشاهد خلال شهر يناير وحده، ليحتل قمة شباك التذاكر.كما حقق الفيلم الكوميدي "هيت مان" الذي تم عرضه خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مليونا و650 ألف مشاهد، وفيلم الغموض "الراهبات السود" مليونا و270 ألفا، والفيلم الرومانسي "سر مجهول" 800 ألف مشاهد.ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي عدد مشاهدي الأفلام الأجنبية في كوريا خلال شهر يناير الماضي مليونين و110 آلاف، بينما بلغت قيمة مبيعاتها 20 مليار وون.