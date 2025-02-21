تعيين رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم لفترة رابعة على التوالي

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نجح الرئيس الحالي للاتحاد الكوري لكرة القدم "جونغ مونغ كيو" في إعادة تعيينه لفترة ولاية رابعة على التوالي، حيث تم انتخابه ليكون رئيس الاتحاد رقم 55، في اجتماع عقد أمس في مقر الاتحاد في سيول، بالحصول على 156 صوتا من أصل 183 صوتا، متغلبا على منافسيْه: "شين مون سون "و"هو جونغ مو".وقد تم انتخاب جونغ، الذي فاز بأغلبية ساحقة بلغت 85.2% من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، دون الحاجة إلى جولة ثانية، ومن ثم بدأ فترة ولايته الجديدة على الفور اعتبارا من اليوم، والتي تستمر حتى الاجتماع العام العادي المنصوص عليه في النظام الأساسي للاتحاد في أوائل عام 2029.وعقب انتخابه، قال جونغ إنه يشعر بمسؤولية أكبر لأن العديد من شخصيات كرة القدم شاركت في الانتخابات وأظهرت دعمها، مؤكدا أنه سوف يحافظ على كل وعد قطعه، كما سيعمل بجدية أكبر.يذكر أن جونغ يواجه مهمة بالغة الأهمية تتمثل في حل النزاع مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، التي طالبت باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة تتجاوز إيقاف جونغ خلال فترة ولايته الأخيرة، وكذلك استعادة ثقة مشجعي كرة القدم.