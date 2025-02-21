جاي هوب من بي تي إس يصدر أغنية جديدة الشهر القادم

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أعلنت شركة "بيك هيت ميوزيك" التي تنتمي إليها فرقة بي تي إس اليوم أن جاي هوب عضو الفرقة سيصدر أغنية بعنوان "أحلام حلوة" في الساعة الثانية من بعد ظهر السابع من شهر مارس القادم، وهي أغنية تعبر عن رغبة الفنان الصادقة في الحب والمحبة.وقالت الشركة إن الأغنية الجديدة هي أغنية بوب من نوع آر آند بي، وسوف تُظهر جانبا مختلفا لجاي هوب.وشارك في الأغنية مغني الآر آند بي "ميغيل" بصوته العذب، والذي فاز بجائزة "أفضل أغنية آر آند بي" في حفل توزيع جوائز "غرامي" الأمريكية.ومن المتوقع أن يكشف جاي هوب عن أغنيته الجديدة لأول مرة على المسرح في حفله المنفرد "الأمل على المسرح"، والذي سيقام في ساحة الغمباز في الحديقة الأوليمبية في سيول سيول، يوم 28 من شهر فبراير الجاري.وفي السابع من الشهر القادم، وهو يوم إصدار الأغنية الجديدة، سيقيم فعالية للمعجبين خارج الإنترنت تسمى "أرض الحلم الحلو" حيث يلتقي بـ613 من معجبيه. وقد تم اختيار عدد المشاركين من تاريخ ظهور فرقة بي تي إس لأول مرة، وهو يوم 13 يونيو.وبالنسبة للمشجعين الذين لا يستطيعون حضور الفعالية، سيتم عقد بث مباشر حصري على منصة مجتمع المعجبين "ويفرس".