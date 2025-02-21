الحكومة الكورية تضخ 247.5 مليار وون في تقييس الصناعات المتقدمة

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قررت حكومة كوريا الجنوبية استثمار مبلغ 247 مليارا و500 مليون وون خلال هذا العام لدعم التقييس والشهادات الخارجية في الصناعات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.جاء ذلك في خطة تنفيذ المعايير الوطنية لعام 2025 التي وافق عليها مجلس الوزراء الكوري اليوم.يذكر أن المجلس الوطني للمعايير يرأسه وزير التجارة والصناعة والطاقة، وهو عبارة عن منظمة تقوم بإعداد استراتيجيات العمل من خلال تجميع سياسات التقييس لـ18 وزارة ووكالة حكومية وتقديم رؤى وأهداف متوسطة إلى طويلة الأجل.وتركز خطة هذا العام على توحيد معايير التكنولوجيا لتأمين أسواق جديدة في الصناعات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والجيل الخامس من الاتصالات المتحركة. وبالإضافة إلى ذلك، تقرر تعزيز نظام التقييس الذي يقوده القطاع الخاص من خلال إنشاء معايير مستمرة للراحة والسلامة، ورعاية الموظفين المتخصصين المسؤولين عن التقييس المؤسسي، وتوسيع الروابط بين البحث والتطوير والمعايير لتعزيز جدوى نتائج البحث والتطوير.وقد قررت 18 وزارة ووكالة حكومية إنشاء فريق عمل مشترك بين القطاعين العام والخاص لوضع الخطة الأساسية السادسة للمعايير الوطنية بين عامي 2026 و2030 وإعداد استراتيجيات للاستجابة للتغيرات مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي.