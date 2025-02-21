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الاقتصادية

الحكومة الكورية تضخ 247.5 مليار وون في تقييس الصناعات المتقدمة

Write: 2025-02-27 13:59:38Update: 2025-02-27 14:15:33

الحكومة الكورية تضخ 247.5 مليار وون في تقييس الصناعات المتقدمة

Photo : YONHAP News

قررت  حكومة  كوريا  الجنوبية استثمار  مبلغ  247  مليارا  و500  مليون  وون  خلال  هذا  العام  لدعم  التقييس  والشهادات الخارجية  في  الصناعات المتطورة،  مثل  الذكاء الاصطناعي  وأشباه  الموصلات. 
جاء  ذلك  في  خطة  تنفيذ  المعايير الوطنية  لعام  2025  التي  وافق  عليها  مجلس  الوزراء  الكوري اليوم. 
يذكر  أن  المجلس  الوطني للمعايير  يرأسه  وزير  التجارة  والصناعة والطاقة،  وهو  عبارة  عن  منظمة  تقوم  بإعداد استراتيجيات  العمل  من  خلال  تجميع  سياسات  التقييس لـ18  وزارة  ووكالة حكومية  وتقديم  رؤى  وأهداف  متوسطة إلى  طويلة  الأجل. 
وتركز  خطة  هذا  العام  على  توحيد  معايير  التكنولوجيا لتأمين  أسواق  جديدة  في  الصناعات المتطورة  مثل  الذكاء الاصطناعي  وأشباه  الموصلات والجيل  الخامس  من  الاتصالات  المتحركة. وبالإضافة  إلى  ذلك،  تقرر  تعزيز  نظام  التقييس الذي  يقوده  القطاع الخاص  من  خلال  إنشاء  معايير مستمرة  للراحة  والسلامة، ورعاية  الموظفين  المتخصصين المسؤولين  عن  التقييس المؤسسي،  وتوسيع  الروابط بين  البحث  والتطوير والمعايير  لتعزيز  جدوى  نتائج  البحث  والتطوير. 
وقد  قررت  18  وزارة  ووكالة  حكومية إنشاء  فريق  عمل  مشترك  بين  القطاعين  العام  والخاص  لوضع  الخطة  الأساسية السادسة  للمعايير  الوطنية بين  عامي  2026  و2030  وإعداد استراتيجيات  للاستجابة  للتغيرات مثل  الرقمنة  والذكاء الاصطناعي.
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