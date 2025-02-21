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الكوريتان

كوريا الشمالية ترسل المزيد من القوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا

Write: 2025-02-27 14:00:03Update: 2025-02-27 14:15:55

كوريا الشمالية ترسل المزيد من القوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا

Photo : KBS News

قالت  هيئة  المخابرات  الكورية الجنوبية  اليوم  إن  كوريا  الشمالية أرسلت  المزيد  من  القوات  لدعم  الجيش  الروسي في  حربه  ضد  أوكرانيا،  موضحة  أنه  تمت  إعادة  نشر  القوات  الكورية الشمالية  على  جبهة  كورسك  في  الأسبوع  الأول  من  شهر  فبراير  الجاري، بعد  فترة  من  الهدوء  استمرت حوالي  شهر. 
جاء  ذلك  بعد  أن  أشارت  بعض  التقارير  إلى  أن  القوات الكورية  الشمالية  في  روسيا  كانت  قد  انسحبت من  الخطوط  الأمامية بسبب  الخسائر  الفادحة التي  تكبدتها،  وبالتالي فقد  تكون  قد  أعادت  تنظيم  صفوفها  وعادت  إلى  المعارك مع  وصول  قوات  إضافية،  التي  يُقدر  حجمها  بأكثر  من  ألف  جندي.
كما  صرح  مصدر  عسكري  مسؤول  بأن  المزيد  من  القوات  الكورية الشمالية  قد  تحركت  إلى  روسيا  في  يناير  وفبراير  من  هذا  العام، وأنه  من  المعتقد أيضا  أن  كوريا  الشمالية  تستعد  لإرسال  قوات  إضافية  إلى  روسيا. 
وكانت  كانت  كوريا  الشمالية قد  أرسلت  حوالي  11  ألف  جندي  إلى  روسيا  في  شهر  أكتوبر من  العام  الماضي.
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