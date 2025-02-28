كوريا الشمالية تجري تدريبات إطلاق صواريخ كروز استراتيجية

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أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تدريبات إطلاق صواريخ كروز استراتيجية يوم 26 من هذا الشهر، بحضور الزعيم كيم جونغ أون.ذكرت صحيفة رودونغ سينمون اليوم أن "وحدة الصواريخ التابعة لمنطقة الجيش الشعبي الغربي أجرت تدريبات إطلاق صواريخ كروز استراتيجية في البحر الأصفر صباح يوم 26 من هذا الشهر".وأضافت الصحيفة أن صواريخ كروز حلقت على مسار بيضاوي الشكل طوله 1,587 كيلومترًا لمدة 7,961 ثانية و7,973 ثانية، وضربت الأهداف بدقة.تُظهر الصور التي تم نشرها الصواريخ وهي تحلق على ارتفاع منخفض بالقرب من سطح الماء وتضرب مبنى منخفضًا على قمة تل، مما أدى إلى تدميره.أعرب الزعيم كيم جونغ أون، الذي حضر التدريبات، عن رضاه عن نتائج إطلاق الصواريخ، وقال: "إن الاختبار المستمر لموثوقية وقدرة الردع النووي وإظهار قوته هو بحد ذاته ممارسة مسؤولة للردع الحربي".كما أكد كيم جونغ أون على أن "الردع والقوة الدفاعية الأكثر اكتمالًا يتم ضمانهما بقوة هجومية قوية"، مضيفًا أن "التأكد من الاستعداد القتالي الشامل للقوة النووية والحفاظ على سيادة وأمن الدولة بشكل دائم بدرع نووي موثوق به هو المهمة والواجب المسؤولان الموكلان للقوة النووية للجمهورية".أوضحت صحيفة رودونغ سينمون أن الهدف من تدريبات الإطلاق هذه هو إعلام الخصوم، الذين ينتهكون بشدة بيئة الأمن في كوريا الشمالية ويخلقون بيئة مواجهة متصاعدة، بقدرات الردع النووي وجاهزية الرد، وإظهار موثوقية الردع النووي.والقائد جانغ تشانغ ها، مدير عام إدارة الصواريخ.حضر تدريبات الإطلاق هذه أيضًا القائد كيم جونغ سيك، عضو اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال، والقائد جانغ تشانغ ها، مدير عام إدارة الصواريخ.