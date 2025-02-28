الحكومة الكورية تتخذ تدابير لتقليل حوادث مواقع البناء

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية اتخاذ تدابير للحد من حوادث السقوط في مواقع البناء بنسبة 10% سنويا.وقالت وزارة الأراضي أمس الخميس إن الحملة الرامية إلى الحد من حوادث السقوط، والتي تشكل أكثر من نصف عدد الوفيات في مواقع البناء، سيتم تنفيذها من قبل فريق عمل يضم أيضا وزارة العمل ورابطة الإنشاءات الكورية.وقد تم الإعلان عن الخطة في أعقاب انهيار جسر في موقع بناء طريق سريع في منطقة "آن صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.وسوف يسعى فريق العمل إلى تحسين معايير التصميم والبناء التي تنطوي على أعمال تعتبر عالية الخطورة، ومراجعة لوائح السلامة والصحة بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، كما سيتم فرض غرامات على الشركات إذا تخلفت عن وضع خطة لإدارة السلامة في المشروعات صغيرة الحجم التي تتضمن أعمالا عالية الخطورة.وتسعى الحكومة أيضا لاستئناف الكشف عن قائمة شركات البناء التي شهدت وفيات في الموقع، منذ تعليق هذه الخطوة في الربع الأخير من عام 2023 بسبب الطعن في الأساس القانوني لهذه الممارسة.وسوف يتم النظر في تلك الحوادث في أثناء تقييمات إدارة السلامة، التي تنعكس في تقييمات القدرة الإنشائية لشركات البناء وتقييمات إدارة المؤسسات العامة.