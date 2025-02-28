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السياسية

رئيس البرلمان يدعو الرئيس المؤقت إلى تعيين القاضي التاسع للمحكمة الدستورية

Write: 2025-02-28 10:35:03

رئيس البرلمان يدعو الرئيس المؤقت إلى تعيين القاضي التاسع للمحكمة الدستورية

Photo : YONHAP News

دعا رئيسُ البرلمان الكوري "او وان شيك" القائمَ بأعمال الرئيس "تشيه سانغ موك" إلى تعيين "ما أون هيوك" في منصب القاضي التاسع للمحكمة الدستورية، وفقا لحكم المحكمة.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البرلمان أمس الخميس، أكد "او" على حكم المحكمة الدستورية بأن عدم تعيين "تشيه" للقاضي "ما" ينتهك حقوق البرلمان، ودعا "تشيه" إلى المضي قدما على الفور في عملية التعيين وملء المقعد الشاغر المتبقي في هيئة المحكمة الدستورية المكونة من 9 أعضاء.
وتعليقا على محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول"، قال رئيس البرلمان إنه ينتظر حكم المحكمة الدستورية "بتواضع".
وشدد "او" على أن محاكمة العزل ليست مسألة أيديولوجية أو انتصارا سياسيا، لكنها وسيلة لدعم سيادة القانون وحماية الدستور.
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