سيول وواشنطن تتفقان على إنشاء قناة للحوار بشأن الرسوم الجمركية وبناء السفن

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اتفق كبار المسؤولين المسؤولين عن السياسات الصناعية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إنشاء قناة للمناقشات على مستوى العمل بشأن القضايا المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة والتعاون في مجال بناء السفن.ووفقا لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيول اليوم الجمعة، أجرى الوزير "آن دوك غُن" محادثات مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" في واشنطن أمس الخميس، حيث طلب من الولايات المتحدة إعفاء كوريا الجنوبية من الرسوم الجمركية الجديدة خلال الاجتماع الذي استمر ساعة واحدة، والذي ضم أيضا السفير "جو هيون دونغ"، سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة.وأفادت التقارير بأن الجانبين ناقشا التعاون الثنائي في مجال بناء السفن، واتفقا على تشكيل قناة للمناقشات على مستوى العمل بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تخطط فيه الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على وارداتها من الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية متبادلة على جميع شركائها التجاريين.