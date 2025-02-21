كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز استراتيجية لإظهار استعدادها لشن هجوم نووي

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز استراتيجية في تدريبات أشرف عليها زعيمها "كيم جونغ أون".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن تدريبات الإطلاق أجريت أول من أمس الأربعاء في المياه الغربية.وأضاف التقرير أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة، بعد تحليقها لمدة 130 دقيقة في مسارات بيضاوية الشكل.وفي تعبير عن رضائه عن نتائج الاختبار، قال "كيم" إن ما تَضْمنه القدرة الضاربة القوية هو الردع والقدرة الدفاعية المثلى.كما شدد "كيم" على أن مهمة وواجب القوات المسلحة النووية لبلاده هي الدفاع الدائم عن السيادة والأمن الوطنيين بدرع نووي موثوق به.وقالت الوكالة إن الاختبار صُمم لتحذير الأعداء الذين يهددون أمن البلاد ويعززون ويصعدون بيئة المواجهة، ولإظهار جاهزية وسائل العمليات النووية المختلفة في كوريا الشمالية.