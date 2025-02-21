وزير الخارجية الكوري يقوم بجولة تشمل كلا من بولندا وفرنسا الأسبوع القادم

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من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" بجولة تشمل كلا من بولندا وفرنسا خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من شهر مارس القادم.وخلال زيارته لبولندا، سيجري الوزير الكوري "تشو" محادثات مع نظيره البولندي "رادوسلاف سيكورسكي" يوم الخامس من مارس، حيث يبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والبنية التحتية، كما سيتبادل الوزيران الآراء حول القضايا الدولية الراهنة بما في ذلك الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية والحرب في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "لي جيه اونغ" إن زيارة الوزير "تشو" لبولندا تأتي ضمن الدعم الدبلوماسي الحكومي الكوري للتعاون مع بولندا في مجال الصناعات الدفاعية.وكانت كوريا الجنوبية وبولندا قد وقعتا في عام 2022 صفقة واسعة النطاق بقيمة 44.2 مليار دولار للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.وفي أثناء زيارته لفرنسا، سيعقد الوزير الكوري "تشو" حوارا استراتيجيا مع نظيره الفرنسي "جان نويل بارو" يوم السابع من مارس، حيث تجري مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية والفضائية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القضايا المتعلقة بالوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية والحرب الأوكرانية.