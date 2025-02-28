الرئيس المؤقت يلتمس من واشنطن النظر في مساهمات كوريا الجنوبية في الاقتصاد الأمريكي عند اتخاذ قرار الرسوم الجمركية

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طلب الرئيس المؤقت ووزير المالية "تشيه سانغ موك" من الولايات المتحدة النظر في مساهمات كوريا الجنوبية في الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لفرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية.وقالت وزارة المالية إن "تشوي" وجه طلبه إلى وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" في اجتماع عبر الفيديو صباح اليوم الجمعة.وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها وزيرا المالية في البلدين محادثات منذ إطلاق إدارة "ترامب" الجديدة.وأفادت التقارير أن "تشيه" و"بيسنت" تبادلا الآراء حول القضايا المعلقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وسياسات سعر الصرف وخطط الاستثمار الأمريكية في كوريا الجنوبية.وطلب الرئيس المؤقت من وزير التجارة النظر في مساهمات كوريا الجنوبية في الاقتصاد الأمريكي عند اتخاذ قرار الرسوم الجمركية الجديدة والسياسات التجارية الأمريكية الأخرى.كما شدد "تشيه" على أهمية التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن، وكذلك التعاون الثلاثي مع اليابان.