كوريا الشمالية ضمن المراتب الأخيرة عالميا في مؤشر الحرية

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ظلت كوريا الشمالية في المراتب الأخيرة ضمن التصنيف العالمي لمؤشر الحرية.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية أمس الخميس، حصلت كوريا الشمالية على 0 من أصل 40 نقطة في فئة "الحقوق السياسية"، و3 نقاط من أصل 60 نقطة في فئة "الحرية المدنية"، لتحصل في النهاية على 3 نقاط من أصل 100 نقطة.وأشار التقرير إلى استمرار انتشار المراقبة والاعتقالات والاحتجازات التعسفية المتكررة والعقوبات السياسية القاسية في كوريا الشمالية.وتلت كوريا الشمالية 6 دول ومناطق فقط، وهي الأراضي الأوكرانية المحتلة بالقوات الروسية، ومنطقة التبت، وجنوب السودان، وتركمانستان، والسودان، بالإضافة إلى قطاع غزة.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة السادسة والستين في مؤشر الحرية، بالحصول على 32 نقطة من أصل 40 نقطة في فئة "الحقوق السياسية"، و49 نقطة من أصل 60 نقطة في فئة "الحرية المدنية".واحتلت فنلندا المرتبة الأولى، وتلتها كل من النرويج وهولندا والدانمارك ولوكسمبورغ وآيرلندا وكندا.