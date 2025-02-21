القائم باعمال الرئيس الكوري يعقد محادثات عبر الفيديو مع وزير الخزانة الأمريكي

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أجرى "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري ووزير المالية، محادثات عبر الفيديو اليوم الجمعة مع وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت"، حيث طلب منه النظر في مساهمة كوريا الجنوبية في الاقتصاد الأمريكي عند اتخاذ الحكومة الأمريكية إجراءات التعريفات الجمركية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها محادثات بين وزيري المالية الكوري والأمريكي منذ تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وتبادل الوزيران الآراء حول القضايا الراهنة المتعلقة بإجراءات التعريفات الجمركية الأمريكية، والاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة، إلى جانب سياسة سعر الصرف، وأكدا على أهمية التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية العالمية، وضرورة التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.