كوريا الجنوبية تدخل سباق تنظيم كأس آسيا 2031

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تسعى كوريا الجنوبية مرة أخرى إلى استضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم، حيث قال الاتحاد الكوري لكرة القدم اليوم الجمعة إنه تقدم رسميا بطلب أمس الخميس لاستضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لعام 2031، أي قبل يوم واحد من آخر موعد لتلقي ملفات الاتحادات الوطنية الراغبة في تنظيم تلك البطولة.وقد أعرب الاتحاد الكوري لكرة القدم في هذا الطلب عن نيته لاستضافة البطولة بمفرده.ومن بين الدول التي تقدمت رسميا بطلبات لاستضافة بطولة كأس آسيا لعام 2031: الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وإندونيسيا، بالإضافة إلى طاجيكستان وأوزبكستان وقرغيرزستان التي تنوي استضافة البطولة بشكل مشترك.وسوف يتخذ اتحاد كرة القدم الآسيوي قرارا نهائيا بشأن تسمية الدولة المضيفة للبطولة في عام 2026.يذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد استضافت بطولة كأس آسيا في عام 1960.