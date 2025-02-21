الحكومة الكورية تحقق في شكاوى إغراق منتجات الصلب الصينية واليابانية للسوق المحلية

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تخطط الحكومة الكورية لإجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت صناعة الصلب الكورية تضررت من العرض منخفض السعر لمنتجات الصلب المدرفلة على الساخن من الصين واليابان.وقالت اللجنة التجارة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة إنها قررت إجراء هذه التحقيقات بدءا من يوم الرابع من شهر مارس لاستبيان ما إذا كانت منتجات الصلب المدرفلة على الساخن رخيصة الثمن من الصين واليابان قد أغرقت السوق المحلية وتسببت في أضرار صناعة الصلب الوطنية.ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للتحقيقات في قضية الإغراق خلال شهر يونيو القادم.وكانت شركة "هيون ديه" الكورية للحديد والصلب قد قالت في شهر يوليو من العام الماضي إن أعمالها تأثرت سلبا بسبب تدفق منتجات ألواح الصلب المدرفلة من الصين، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى رسمية للحكومة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وبالتالي قررت لجنة التجارة الكورية فرض رسوم جمركية بنسبة 38% على الأكثر على ألواح الصلب المدرفلة على الساخن المستوردة من الصين.