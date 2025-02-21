بوتين يستقبل مسؤولا كوريا شماليا رفيع المستوى

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قال "دميتري بيسكوف" المتحدث باسم الرئاسة الروسية، كرملين، إن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" استقبل أمس الخميس في قصر الكرملين عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "ري هي يونغ"، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى موسكو على رأس وفد كوري شمالي رفيع المستوى.ولم يكشف المتحدث عما تم مناقشته خلال ذلك اللقاء، ولكن من المتوقع أن يكون قد تمت مناقشة مسألة إبرام اتفاقية للسلام مع أوكرانيا، حيث تتفاوض روسيا مع الولايات المتحدة حول ذلك الموضوع حاليا.ويرى المراقبون أن "بوتين" يريد أن يلمح بدعوة المسؤول الكوري الشمالي "ري" إلى الكرملين لإجراء لقاء معه إلى أنه لا يزال يضع أهمية على العلاقات مع كوريا الشمالية، رغم الأوضاع الدولية المتغيرة بوتيرة سريعة.وكان "ري هي يونغ" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية قد وصل إلى موسكو يوم الاثنين الماضي وبصحبته وفد حكومي رفيع المستوى.