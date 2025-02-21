1 % زيادة في صادرات كوريا في فبراير

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شهدت قيمة الصادرات الكورية في شهر فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، بلغت قيمة الصادرات الكورية في فبراير 52.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقد سجلت الصادرات الكورية زيادة لـ15 شهرا متتالية منذ شهر أكتوبر من عام 2023، وحتى شهر ديسمبر من العام الماضي، ثم سجلت انخفاضا في شهر يناير الماضي.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات السيارات بلغت 6.1 مليار دولار في فبراير، مسجلة بذلك أول زيادة منذ 4 أشهر.أما قيمة صادرات أشباه الموصلات فبلغت 9.6 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3%.وحسب الدول، بلغت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين 9.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 1.4%، فيما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة 9.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1%.وبلغت قيمة الواردات الكورية في فبراير 48.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 0.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل 4.3 مليار دولار من الفائض التجاري.