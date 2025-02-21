ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الأخشاب تمهيدا لفرض رسوم جمركية

Photo : YONHAP News

أمر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أول من أمس السبت بإجراء تحقيقات للنظر في احتمال فرض رسوم جمركية على واردات الأخشاب.ووقع "ترامب" قرارا يدعو وزير التجارة "هوارد لوتنيك" إلى فتح تحقيقات لتحديد تأثيرات واردات الأخشاب ومشتقاتها على الأمن القومي، بناء على المادة 232 من قانون التوسع التجاري.وتسمح المادة 232 من قانون التوسع التجاري للرئيس الأمريكي باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية، إذا كان يعتقد أن استيراد منتجات معنية يشكل تهديدا للأمن القومي.وقد تؤدي تلك التحقيقات إلى فرض رسوم جمركية جديدة يتوقع أن تطال كندا وألمانيا والبرازيل بصفة خاصة، حيث اتهم مسؤول في البيت الأبيض هذه الدول بإغراق السوق الأمريكية بمنتجاتها على حساب ازدهار الولايات المتحدة الاقتصادي وأمنها القومي.وأكد المسؤول أن التحقيقات تستهدف تحديد تأثيرات الواردات، ليس فقط من الأخشاب، بل وأيضا مشتقاتها، بما في ذلك خزائن المطبخ التي تصدرها الصين وكوريا الجنوبية للولايات المتحدة، على الأمن القومي الأمريكي.وكان "ترامب" قد قال في وقت سابق إنه يتطلع إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الأخشاب في المستقبل القريب.ووقع "ترامب" في الوقت نفسه على أمر تنفيذي بعنوان "تحرير غاباتنا"، والذي سيركز على تبسيط عملية الترخيص التنظيمي، والسماح بالمزيد من حصاد الأخشاب المستصلحة.