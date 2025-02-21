وزير الصناعة الكوري يجري سلسلة محادثات مع المسؤولين الأمريكيين

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" سلسلة محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين.وقالت وزارة الصناعة الكورية إن الوزير "آن" قام بزيارة لواشنطن خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، حيث عقد محادثات مع كل من نظيره الأمريكي "هوارد لوتنيك"، ورئيس المجلس الوطني للطاقة ووزير الداخلية "دوغ بورغوم"، والممثل التجاري الأمريكي "جيمسون غرير".وخلال تلك المحادثات، شرح الوزير "آن" موقف الحكومة الكورية بشأن إجراءات التعريفات الجمريكية الأمريكية، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون بين البلدين.واتفق وزيرا التجارة الكوري والأمريكي على إنشاء هيئتين استشاريتين على مستوى العمل، لتتم من خلالهما مناقشة القضايا المتعلقة بإجراءات التعريفات الجمركية الأمريكية، وتعزيز التعاون في مجال بناء السفن.وأعرب الوزير "آن" عن نية الحكومة الكورية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة من خلال زيادة الواردات من الغاز والنفط الخام منها.