ارتفاع قروض الأسر الكورية بأسرع وتيرة في أربع سنوات

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ارتفعت قيمة قروض الأسر في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة في أربع سنوات خلال شهر فبراير الماضي.ووفقا للصناعة المالية يوم أمس الأحد، ارتفع الائتمان المستحق للأسر، الممنوح من جميع المؤسسات المالية، بحوالي خمسة تريليونات وون مقارنة بالشهر الأسبق، وذلك حتى يوم 27 فبراير، وقد يتغير الرقم النهائي إذا تم تضمين بيانات اليوم الأخير من الشهر.ويمثل هذا أكبر نمو في أربع سنوات منذ فبراير 2021، عندما قفز بمقدار 9.7 تريليون وون مقارنة بشهر يناير من ذلك العام.وقفزت قيمة القروض من البنوك التجارية الخمسة الكبرى في كوريا، بما في ذلك بنك "كيه بي كوكمين" وبنك "شين هان" وبنك "هانا"، بأكثر من ثلاثة تريليونات وون الشهر الماضي.وتراقب الحكومة السوق عن كثب حيث ترتفع قروض الأسر وسط سوق العقارات الصاعدة في المناطق الثرية في جنوب سيول بعد رفع لوائح تصاريح المعاملات العقارية في هذه المناطق.