انخفاض عدد الأطباء في المستشفيات الخمسة الكبرى في سيول بنسبة 36%

Photo : YONHAP News

انخفض عدد الأطباء في المستشفيات الخمسة الكبرى في منطقة العاصمة الكورية سيول بنسبة 36%، منذ الخلاف بين الحكومة والمجتمع الطبي حول حصص الطلاب في كليات الطب.ووفقا لخدمة مراجعة وتقييم التأمين الصحي أمس الأحد، فإنه حتى نهاية ديسمبر الماضي كان هناك أربعة آلاف و570 طبيبا يعملون في مركز سام سونغ الطبي ومستشفى جامعة سيول الوطنية ومستشفى سانت ماري ومركز آسان الطبي ومستشفى سيفرانس.ويمثل الرقم انخفاضا بنسبة 35.9% من سبعة آلاف و132 في نهاية عام 2023، قبل اندلاع الصراع بين الحكومة والأطباء.وشهد مستشفى جامعة سيول الوطنية أكبر انخفاض، بنسبة 40.8%، من حوالي 1600 في عام 2023 إلى 950 في العام الماضي.ويرجع ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى رحيل الأطباء المتدربين، حيث انخفض عدد المتدربين والمقيمين في المستشفيات الخمسة بنسبة 97% و90% على التوالي خلال تلك الفترة.