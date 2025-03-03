30% من حاملي درجة الدكتوراه في كوريا عاطلون عن العمل

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أظهرت بيانات حكومية أن ثلاثة من بين كل عشرة أشخاص حصلوا على درجة الدكتوراه العام الماضي في كوريا الجنوبية كانوا عاطلين عن العمل.ووفقا لدراسة أجرتها هيئة الإحصاءات الكورية وأصدرت نتائجها أمس الأحد، فإن 29.6% من بين عشرة آلاف و442 شخصا حصلوا على درجات الدكتوراه العام الماضي كانوا عاطلين عن العمل.وتعد هذه أكبر نسبة منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2014.ومن بين العاطلين عن العمل، كان 26.6% على استعداد للعمل لكنهم غير قادرين على العثور على وظيفة، في حين أن الـ3% المتبقية كانوا من الأشخاص غير النشطين اقتصاديا الذين لم يبحثوا عن عمل.وبحسب التخصص، كان معدل البطالة هو الأعلى بين حاملي درجة الدكتوراه في الفنون والعلوم الإنسانية بنسبة 40.1%، ويليه تخصص العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء بنسبة 37.7%، ثم العلوم الاجتماعية والصحافة بنسبة 33.1%.وكان معدل البطالة مرتفعا بشكل خاص بين الشباب، حيث بلغ عدد حاملي درجة الدكتوراه الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما 537 شخصا، وكان من بينهم 47.7% عاطلين عن العمل.