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السياسية

القائم بأعمال الرئيس الكوري يؤكد على أهمية روح الوحدة الوطنية

Write: 2025-03-03 13:36:52Update: 2025-03-03 13:37:57

القائم بأعمال الرئيس الكوري يؤكد على أهمية روح الوحدة الوطنية

Photo : YONHAP News

قال "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري إن روح الوحدة التي اجتمع عليها الشعب الكوري من أجل القضايا الكبرى كانت من الدروس المهمة التي تعلمتها كوريا الجنوبية من حركة الأول من مارس للاستقلال.
جاء ذلك في خطاب ألقاه "تشيه" في احتفال أقيم أول من أمس السبت في جامعة "سونغ أوي" النسائية في سيول بمناسبة الذكرى السادسة بعد المائة على اندلاع حركة الأول من مارس، حيث أضاف أنه ما لم تتمكن كوريا  من التغلب على الخلافات الاجتماعية المتفاقمة والانقسام، فإن معجزات الديمقراطية والتصنيع، التي حققتها البلاد، سوف تصبح مجرد "بيت من ورق".
وشدد "تشيه" مجددا على الحاجة إلى الوحدة الوطنية من أجل التغلب على الأزمة الحالية وخلق دولة يفخر بها الجيل الجديد، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الدمقراطية الليبرالية الأنضج.
كما دعا إلى بناء اقتصاد قوي ليكون بمثابة الأساس للوحدة الوطنية، متعهدا بتسريع الجهود الهادفة إلى التعافي الاقتصادي من خلال إنعاش سبل عيش الشعب وخلق المزيد من فرص العمل.
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