أوكرانيا منفتحة على الحوار مع كوريا الجنوبية بشأن إعادة أسرى الحرب الكوريين الشماليين

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قال السفير الأوكراني لدى كوريا الجنوبية "دميترو بونومارينكو" إن أوكرانيا منفتحة للحوار مع كوريا الجنوبية بشأن إعادة أسرى الحرب الكوريين الشماليين.وقال تقرير بثه راديو صوت أمريكا إن السفير الأوكراني "بونومارينكو" قد أدلى بهذه التصريحات ردا على سؤال حول موقف الحكومة الأوكرانية بشأن رغبة أسرى الحرب الكوريين الشماليين في اللجوء إلى كوريا الجنوبية، حيث أكد على ضرورة أن تلتزم أوكرانيا كدولة عضو مسؤولة في المجتمع الدولي بمعاملة أسرى الحرب وفقا لاتفاقية جينيف الثالثة.كما أكد أن أوكرانيا تتفق مع المبدأ الذي يقضي بأنه لا يجوز إعادة أي شخص قسرا إلى مكان قد يواجه فيه الاضطهاد.وأضاف إنه بالنظر إلى أن حياة وحرية الجنود الكوريين الشماليين قد تكون معرضة للخطر إذا أعيدوا إلى كوريا الشمالية، فإن أوكرانيا منفتحة على الحوار بشأن هذه القضية مع الشركاء الدوليين، وخاصة كوريا الجنوبية، إذا رفضوا العودة إلى وطنهم.