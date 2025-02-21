مسيرات ضخمة مؤيدة ومعارضة لعزل الرئيس يون بحضور مجموعة من نواب البرلمان

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أقيمت مسيرات تطالب بعزل الرئيس"يون سوك يول"، ومسيرات أخرى تعارض العزل، في وسط مدينة سيول يوم السبت الأول من مارس، الذي صادف ذكرى حركة الاستقلال.وانطلقت المظاهرات المناهضة لعزل الرئيس "يون" من الساعة الواحدة ظهرا في منطقتي "كوانغ هوا مون" و"يو إي دو" بتنظيم من مجموعتين مسيحيتين.وقالت الشرطة إن حوالي 120 ألف شخص تجمعوا في هاتين المسيرتين.وأعرب المشاركون في المسيرتين عن دعمهم للرئيس "يون" عن طريق رفع لافتات مكتوب عليها "معارضة العزل، ودعم الأحكام العرفية"، والتلويح بالأعلام الكورية والأمريكية.ومن بين هؤلاء المشاركين في المسيرة التي أقيمت في "يو إي دو"، 36 نائبا من حزب قوة الشعب الحاكم.وخلال المسيرة قرأ نائب البرلمان عن الحزب الحاكم "يون سانغ هيون" رسالة من الرئيس "يون" قال فيها "إذا فقدنا الإرادة والمسؤولية عن حماية الحرية، فإن الشمولية الشيوعية والشعبوية سوف تتصاعد وسوف نفقد حريتنا. لذلك يتعين علينا أن نتحلى بهذه الإرادة والمسؤولية وأن نقاتل حتى النهاية".ومن جهة ثانية، أقيمت مسيرة تطالب بعزل الرئيس "يون" في المنطقة القريبة من المحكمة الدستورية في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر السبت الماضي، بحضور عدد من نواب البرلمان عن أحزاب المعارضة الخمسة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.وقدرت الشرطة عدد المشاركين في تلك المسيرة بحوالي 18 ألف شخص.وخلال المسيرة، انتقد رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" إدارة الرئيس"يون" قائلا إن إنكار النظام الدستوري وسيادة القانون ليس محافظا بأي حال من الأحوال.