الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الثقافية

فيلم ميكي 17 يجذب ما يقرب من مليون مشاهد منذ عرضه يوم الجمعة

Write: 2025-03-04 09:18:12

فيلم ميكي 17 يجذب ما يقرب من مليون مشاهد منذ عرضه يوم الجمعة

Photo : YONHAP News

استقطب أحدث فيلم خيال علمي للمخرج الكوري الفائز بجائزة الأوسكار "بونغ جون هو"، بعنوان "ميكي 17"، ما يقرب من مليون مشاهد منذ عرضه يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لإحصاءات شباك التذاكر لمجلس الأفلام الكوري، تصدر فيلم "ميكي 17" شباك التذاكر المحلي لليوم الثالث على التوالي يوم الأحد، حيث بلغ عدد مشاهديه 980 ألف مشاهد منذ عرضه.

ونظرا لأن معدل حجز التذاكر لا يزال أعلى من 50%، فمن المتوقع أن يكون قد تجاوز عدد المشاهدين المليون يوم أمس الاثنين.

كما تصدر فيلم "ميكي 17"، بطولة الممثل الإنغليزي "روبرت باتينسون"، عناوين الأخبار بسبب تكلفة إنتاجه القياسية البالغة 118 مليون دولار أمريكي، لفيلم من إخراج مخرج كوري جنوبي.

يدور الفيلم، الذي وزعته شركة "وارنر براذرز"، حول "ميكي بارنز"، الذي يلعب دوره "باتينسون"، الذي يتطوع ليكون "عامل استنساخ" يمكن التخلص منه، في مستعمرة بشرية بعيدة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;