فيلم ميكي 17 يجذب ما يقرب من مليون مشاهد منذ عرضه يوم الجمعة

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استقطب أحدث فيلم خيال علمي للمخرج الكوري الفائز بجائزة الأوسكار "بونغ جون هو"، بعنوان "ميكي 17"، ما يقرب من مليون مشاهد منذ عرضه يوم الجمعة الماضي.ووفقا لإحصاءات شباك التذاكر لمجلس الأفلام الكوري، تصدر فيلم "ميكي 17" شباك التذاكر المحلي لليوم الثالث على التوالي يوم الأحد، حيث بلغ عدد مشاهديه 980 ألف مشاهد منذ عرضه.ونظرا لأن معدل حجز التذاكر لا يزال أعلى من 50%، فمن المتوقع أن يكون قد تجاوز عدد المشاهدين المليون يوم أمس الاثنين.كما تصدر فيلم "ميكي 17"، بطولة الممثل الإنغليزي "روبرت باتينسون"، عناوين الأخبار بسبب تكلفة إنتاجه القياسية البالغة 118 مليون دولار أمريكي، لفيلم من إخراج مخرج كوري جنوبي.يدور الفيلم، الذي وزعته شركة "وارنر براذرز"، حول "ميكي بارنز"، الذي يلعب دوره "باتينسون"، الذي يتطوع ليكون "عامل استنساخ" يمكن التخلص منه، في مستعمرة بشرية بعيدة.