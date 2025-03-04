استطلاع يحذر من أن الخلاف الاجتماعي بين المحافظين والتقدميين هو الأكثر خطورة

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أشار استطلاع جديد إلى أن الخلاف الاجتماعي في كوريا الجنوبية قد وصل إلى أعلى نقطة له في ست سنوات خلال عام 2024.ووفقا لاستطلاع حول التكامل الاجتماعي لعام 2024، أجراه المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية في الفترة بين يونيو وسبتمبر ونشر نتائجه أمس الاثنين، فقد قيم ثلاثة آلاف من المشاركين البالغين مستوى الخلاف الاجتماعي بمعدل 3.4 على مقياس من واحد إلى أربعة. ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ إضافة تقييم الخلاف الاجتماعي إلى استطلاع التكامل الاجتماعي في عام 2018.ووجد الاستطلاع أن الخلاف بين المحافظين والتقدميين هو النوع الأكثر خطورة، يليه الصراع بين المناطق، ثموالخلاف بين العمال النظاميين وغير النظاميين.وفي فئة التصورات حول التكامل الاجتماعي، أعطى المشاركون 4.32 درجة من إجمالي عشر نقاط. وبلغ الرقم أعلى مستوى له في عام 2021 عند 4.59 خلال جائحة كورونا، ثم انخفض لمدة عامين متتاليين قبل أن يشهد زيادة طفيفة في العام الماضي.ويُجري المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية استطلاعا سنويا حول التكامل الاجتماعي منذ عام 2014. وفي الاستطلاع الحادي عشر والأخير، ركز المعهد على كيفية تصور المهاجرين في المجتمع الكوري الجنوبي، حيث قال ما يقرب من 61.5% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم لم يجدوا غرابة في وجود أجانب بألوان بشرة أو خلفيات ثقافية مختلفة يعيشون في أحيائهم.