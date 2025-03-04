ترامب يقول إن الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية ستبدأ في أبريل

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته سوف تبدأ في فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية المستوردة الشهر القادم، مؤكدا خطة فرض رسوم جمركية جديدة على كندا والمكسيك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، أخبر ترامب المزارعين الأمريكيين بالاستعداد لبدء تصنيع الكثير من المنتجات الزراعية التي سيتم بيعها داخل الولايات المتحدة، قائلا إن الرسوم الجمركية ستبدأ على المنتجات "الخارجية" في الثاني من أبريل.كما أخبر ترامب المراسلين يوم الاثنين في البيت الأبيض أنه "لا يوجد مجال" للمكسيك أو كندا، عندما سئل عما إذا كان البلدان يمكنهما التوصل إلى اتفاق لتأجيل الرسوم الجمركية الجديدة، كما فعلوا قبل شهر. وقال ترامب، الذي كان قد قرر تأخيرا لمدة شهر في فبراير، إن الرسوم الجمركية التي تصل إلى 25% على كندا والمكسيك "جاهزة" وستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.كما أكد ترامب أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل لتتناسب مع الرسوم الجمركية التي فرضها شركاء الولايات المتحدة التجاريون.وقال البيت الأبيض في وقت لاحق إن ترامب وقع أيضا على أمر بزيادة التعريفة الجمركية المفروضة سابقا على الصين بنسبة 10% إلى 20% والتي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.