الرئيسة السابقة باك تدعو إلى الوحدة داخل الحزب الحاكم

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دعت الرئيسة السابقة "باك كون هيه" حزب قوة الشعب الحاكم إلى التوحد من أجل مستقبل البلاد، معربة عن حزنها الشديد على سجن الرئيس "يون صوك يول".ووفقا للمتحدث باسم الحزب "شين دونغ أوك"، وجهت "باك" تلك الدعوة أمس الاثنين خلال اجتماع مع رئيس حزب قوة الشعب المؤقت "كوان يونغ سيه" وزعيم التكتل البرلماني للحزب "كوان صونغ دونغ"، اللذين زارا "باك" في مقر إقامتها في ديغو قبل حكم المحكمة الدستورية بشأن عزل الرئيس "يون".وخلال الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة، أعربت الرئيسة السابقة عن الحزن الشديد بشأن مواجهة يون لذلك الموقف في أثناء وجوده في الحجز، وأضافت أن كوريا تمر بوضع صعب للغاية، وحثت الحزب الحاكم على تحمل المسؤولية الكاملة عن معيشة الشعب حتى النهاية والوفاء بمسؤولياته على الرغم من التحديات التي يفرضها المشهد السياسي الذي تسيطر عليه المعارضة.وشددت باك على وحدة الحزب، قائلة إن التصرفات الشخصية المفرطة من جانب قادة الحزب لن تساعد الجهود المبذولة للتغلب على الأزمة.