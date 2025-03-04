كوريا تشهد انخفاضا في الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار

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شهدت كوريا الجنوبية خلال شهر يناير الماضي انخفاضا في كل من الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي بلغ 111.2 نقطة في يناير، بانخفاض 2.7% مقارنة بالشهر الأسبق. ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ فبراير 2020، عندما انخفض المؤشر بنسبة 2.9% على أساس شهري وسط تفشي فيروس كورونا.وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.6% في يناير مقارنة بالشهر الأسبق، بينما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 14.2% في أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2020.وشهد المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، انخفاضا بـ0.4 نقطة على أساس شهري، بينما أظهر المؤشر المركب الرائد، الذي يتوقع آفاق دورة الأعمال، انخفاضا بـ0.3 نقطة.