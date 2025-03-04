كوريا الشمالية تنتقد الولايات المتحدة لإرسالها حاملة طائرات إلى بوسان

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انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي الولايات المتحدة بسبب ما أسمته بـ"الاستفزازات" التي قامت بها بعد وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، اتهمت "كيم يو جونغ" الولايات المتحدة بالانخراط بشكل مستمر في استفزازات تجاه كوريا الشمالية، وتجاهل المخاوف الأمنية مما يؤدي إلى تفاقم الوضع.وجاءت هذه الانتقادات بعد يومين من وصول حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسون" إلى ميناء "بوسان" الكوري الجنوبي.وقالت "كيم يو جونغ" إن الولايات المتحدة تنشر أصولها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية بشكل مستمر، وأضافت أن السياسة العدائية التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية تقدم مبررا كافيا لكي تعزز بيونغ يانغ ردعها النووي إلى أجل غير مسمى.وحذرت من أن كوريا الشمالية تخطط لفحص خياراتها بعناية من أجل وضع استجابات استراتيجية للتهديدات الأمنية من قبل أعدائها.