كوريا تنضم لمناورة متعددة الجنسيات لمكافحة الغواصات بقيادة الولايات المتحدة

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قالت قيادة البحرية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها سوف تنضم إلى مناورات "سي دراغون" متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في المياه قبالة "غوام"، والتي سوف تستمر حتى يوم الجمعة القادم.وتقام مناورات "سي دراغون" سنويا منذ عام 2014 تحت رعاية قيادة الأسطول السابع الأمريكي، من أجل تعزيز القدرات المشتركة للحرب الجوية المضادة للغواصات لطائرات الدورية البحرية، وقد شاركت كوريا الجنوبية في هذه المناورات منذ عام 2020.وسوف تنشر القوات البحرية الكورية في مناورات هذا العام حوالي 40 فردا وطائرة دورية بحرية من طراز "بي 3".وخلال المناورات التي ستشمل أيضا الهند وأستراليا واليابان، ستتقن القوات المشاركة تكتيكات مكافحة الغواصات من خلال التدريب على إجراءات العمليات المشتركة للدوريات البحرية وتتبع الأهداف المضادة للغواصات.