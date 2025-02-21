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المحلية

5 من بين كل 100 شخص في كوريا الجنوبية من الأجانب

Write: 2025-03-04 14:10:08Update: 2025-03-04 15:18:47

5 من بين كل 100 شخص في كوريا الجنوبية من الأجانب

Photo : YONHAP News

بلغ  عدد  الأجانب من  إجمالي  عدد  السكان  في  كوريا  الجنوبية خلال  العام  الماضي 5  من  بين  كل  100  شخص،  ليسجل  رقما  قياسيا غير  مسبوق  على  الإطلاق.
وأوضح  تقرير  صادر  عن  مركز  سياسات  الهجرة والأجانب  التابع  لوزارة العدل  الكورية،  أن  عدد  الأجانب المقيمين  في  البلاد بلغ  في  العام  الماضي  مليونين و650  ألفا  و783،  ليتجاوز  المستوى الذي  كان  عليه  في  عام  2019  قبل  اندلاع  جائحة  كورونا،  عندما  بلغ  مليونين و524  ألفا  و656.
وأشار  التقرير  إلى  أن  إجمالي عدد  السكان  في  كوريا  العام  الماضي  قد  بلغ  51  مليونا  و217  ألفا  و211،  وكان  من  بينهم  ما  نسبته  5.17%  من  الأجانب.
وأوضح  أن  عدد  الأجانب  في  كوريا  خلال  العام  الماضي زاد  بمقدار  126  ألفا  و127  شخصا  مقارنة مع  عام  2019  الذي  كان  قد  بلغ  فيه  عدد  الأجانب  رقما  قياسيا،  وأن  هذا  العدد  ظل  يزداد  بثبات  من  مليون  و900  ألف  في  عام  2015،  إلى  مليونين و520  ألفا  في  عام  2016،  لكنه  انخفض  بسبب  جائحة  كورونا،  ثم  عاود  الارتفاع منذ  عام  2022.
وحسب  الجنسية،  بلغ  عدد  الصينيين 958  ألفا  و959،  والفيتناميين  305  آلاف  و936،  والتايلانديين  188  ألفا  و770،  والأمريكيين  170  ألفا  و251،  والأوزبكيين  94  ألفا  و893.
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