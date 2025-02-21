5 من بين كل 100 شخص في كوريا الجنوبية من الأجانب

Photo : YONHAP News

بلغ عدد الأجانب من إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 5 من بين كل 100 شخص، ليسجل رقما قياسيا غير مسبوق على الإطلاق.وأوضح تقرير صادر عن مركز سياسات الهجرة والأجانب التابع لوزارة العدل الكورية، أن عدد الأجانب المقيمين في البلاد بلغ في العام الماضي مليونين و650 ألفا و783، ليتجاوز المستوى الذي كان عليه في عام 2019 قبل اندلاع جائحة كورونا، عندما بلغ مليونين و524 ألفا و656.وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد السكان في كوريا العام الماضي قد بلغ 51 مليونا و217 ألفا و211، وكان من بينهم ما نسبته 5.17% من الأجانب.وأوضح أن عدد الأجانب في كوريا خلال العام الماضي زاد بمقدار 126 ألفا و127 شخصا مقارنة مع عام 2019 الذي كان قد بلغ فيه عدد الأجانب رقما قياسيا، وأن هذا العدد ظل يزداد بثبات من مليون و900 ألف في عام 2015، إلى مليونين و520 ألفا في عام 2016، لكنه انخفض بسبب جائحة كورونا، ثم عاود الارتفاع منذ عام 2022.وحسب الجنسية، بلغ عدد الصينيين 958 ألفا و959، والفيتناميين 305 آلاف و936، والتايلانديين 188 ألفا و770، والأمريكيين 170 ألفا و251، والأوزبكيين 94 ألفا و893.