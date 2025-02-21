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المخابرات الكورية الجنوبية تحذر من قرصنة كوريا الشمالية لسلسلة توريد البرمجيات

Write: 2025-03-04 14:12:16Update: 2025-03-04 15:19:09

المخابرات الكورية الجنوبية تحذر من قرصنة كوريا الشمالية لسلسلة توريد البرمجيات

Photo : Getty Images Bank

قالت  هيئة  المخابرات في  كوريا  الجنوبية اليوم  إن  منظمة  قرصنة  من  كوريا  الشمالية قامت  مؤخرا  بسرقة  بيانات  سرية  مهمة  من  وكالات  حكو
المخابرات  الكورية  الجنوبية تحذر  من  قرصنة  كوريا  الشمالية لسلسلة  توريد  البرمجيات
قالت  هيئة  المخابرات في  كوريا  الجنوبية اليوم  إن  منظمة  قرصنة  من  كوريا  الشمالية قامت  مؤخرا  بسرقة  بيانات  سرية  مهمة  من  وكالات  حكومية كبرى  وشركات  من  خلال  شن  هجمات  على  سلسلة  توريد  البرمجيات.
وأوضحت  هيئة  المخابرات أن  منظمة  القرصنة الكورية  الشمالية  ركزت  على  سرقة  البيانات  من  خلال  استخدام 3  أنواع  من  الهجمات،  تشمل  اختراق  مقدمي  خدمات  تكنولوجيا المعلومات  للوكالات  الحكومية الكبرى  وشركات  التكنولوجيا الفائقة،  والتسلل  باستغلال الثغرات  في  حلول  تكنولوجيا  المعلومات والبرمجيات،  والقرصنة  التي  تستهدف  ثغرات  إدارة  الأمن.
وكانت  مجموعة  قرصنة  كورية  شمالية قد  اخترقت  البريد الإلكتروني  لموظف  في  شركة  لصيانة شبكات  الكمبيوتر  الحكومية في  شهر  أكتوبر الماضي،  وسرقت  حسابه  للوصول  إلى  الخادم  المخزن في  البريد  الإلكتروني، وحاولت  سرقة  البيانات الإدارية  من  خلال  الوصول  إلى  خادم  إدارة  شبكة  الكمبيوتر الحكومية  عن  بُعد.
وشددت  هيئة  المخابرات على  ضرورة  رفع  مستوى  الأمن  بشكل  أكبر  من  أجل  منع  الأضرار، وتقديم  تدريب  أمني  ​​لموظفي  شركات  خدمات  تكنولوجيا المعلومات،  إلى  جانب  حظر  طرق  الوصول  الخارجية وتعزيز  أساليب  المصادقة، كما  حذرت  من  أن  هجوما  واحدا  يستهدف حلول  تكنولوجيا  المعلومات المستخدمة  في  الإدارة المتكاملة  وتوزيع  البيانات الداخلية،  يمكن  أن  يؤدي  إلى  تسريب  هائل  للمعلومات  الداخلية.
مية كبرى  وشركات  من  خلال  شن  هجمات  على  سلسلة  توريد  البرمجيات.
وأوضحت  هيئة  المخابرات أن  منظمة  القرصنة الكورية  الشمالية  ركزت  على  سرقة  البيانات  من  خلال  استخدام 3  أنواع  من  الهجمات،  تشمل  اختراق  مقدمي  خدمات  تكنولوجيا المعلومات  للوكالات  الحكومية الكبرى  وشركات  التكنولوجيا الفائقة،  والتسلل  باستغلال الثغرات  في  حلول  تكنولوجيا  المعلومات والبرمجيات،  والقرصنة  التي  تستهدف  ثغرات  إدارة  الأمن.
وكانت  مجموعة  قرصنة  كورية  شمالية قد  اخترقت  البريد الإلكتروني  لموظف  في  شركة  لصيانة شبكات  الكمبيوتر  الحكومية في  شهر  أكتوبر الماضي،  وسرقت  حسابه  للوصول  إلى  الخادم  المخزن في  البريد  الإلكتروني، وحاولت  سرقة  البيانات الإدارية  من  خلال  الوصول  إلى  خادم  إدارة  شبكة  الكمبيوتر الحكومية  عن  بُعد.
وشددت  هيئة  المخابرات على  ضرورة  رفع  مستوى  الأمن  بشكل  أكبر  من  أجل  منع  الأضرار، وتقديم  تدريب  أمني  ​​لموظفي  شركات  خدمات  تكنولوجيا المعلومات،  إلى  جانب  حظر  طرق  الوصول  الخارجية وتعزيز  أساليب  المصادقة، كما  حذرت  من  أن  هجوما  واحدا  يستهدف حلول  تكنولوجيا  المعلومات المستخدمة  في  الإدارة المتكاملة  وتوزيع  البيانات الداخلية،  يمكن  أن  يؤدي  إلى  تسريب  هائل  للمعلومات  الداخلية.
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