القائم بأعمال الرئيس الكوري يلتزم الصمت بشأن تعيين قاضي المحكمة الدستورية

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واصل "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري، الالتزام بالصمت فيما يتعلق بمسألة تعيين المرشح "ما اون هيوك" لمنصب قاضي المحكمة الدستورية.وكان "تشيه قد تلقى تقارير عن تحليل قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدم تعيين أحد المرشحين، ونتائج مراجعة المبادئ القانونية، كما جمع آراء الوزراء حول القضية في جلسة حوار قبل اجتماع مجلس الوزراء، لكنه لم يتوصل إلى أي نتيجة، وحتى في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بعد الحوار، لم يذكر أي شيء فيما يتعلق بتعيين المرشح.ومن المتوقع أن يواصل القائم بأعمال الرئيس مداولاته في هذا الشأن في أثناء مراقبة نتائج محاكمة عزل رئيس الوزراء "هان دوك سو".وأكد "تشيه" على أن قوة "التوحيد" ضرورية لبقاء وازدهار جمهورية كوريا، وأنه يتوجب على كل من الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص توحيد القوى للتعامل الفعال مع الحرب التجارية الوشيكة الناشئة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرضها الولايات المتحدة.