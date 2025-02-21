أسيران كوريان شماليان لدى أوكرانيا يعربان عن رغبتهما الذهاب إلى كوريا الجنوبية

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قال النائب البرلماني "ريو يونغ وان" عن حزب قوة الشعب الحاكم إن الجندي الكوري الشمالي الذي أسره الجيش الأوكراني مؤخرا، قد أعرب عن رغبته الذهاب إلى كوريا الجنوبية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النائب "ريو" اليوم في البرلمان، حيث كشف عن صورتين وملف صوتي لأسيرين كوريين شماليين كان قد التقى بهما في أوكرانيا، يتضمن رغبتهما في الذهاب إلى كوريا الجنوبية. وقال أحدهما، واسمه "لي" إنه يود الالتقاء بوالديه في المستقبل، وأن يجري عملية جراحية في كوريا الجنوبية. وأوضح النائب "ريو" أن الأسير الكوري المشالي "لي" مصاب بجروح بالغة بسبب طلق ناري في الفك، ولم يكن قادرا على التحدث بوضوح.كما أعرب الجندي الآخر عن نيته اتخاذ قرار بالانشقاق إلى كوريا الجنوبية في حالة عدم تمكنه من العودة إلى كوريا الشمالية.وكان النائب "ريو" قد زار أوكرانيا بناء على دعوة رسمية من البرلمان الأوكراني، ومؤتمر يالطا الخاص باستراتيجية أوربا، حيث التقى بالأسيرين الكوريين الشماليين لمدة ساعة و10 دقائق تقريبا يوم 25 فبراير الماضي.