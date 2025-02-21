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25 % من كليات الطب الكورية لن تستقبل أي طلاب جدد في الفصل الدراسي الأول

Write: 2025-03-04 14:14:31Update: 2025-03-04 15:20:06

25 % من كليات الطب الكورية لن تستقبل أي طلاب جدد في الفصل الدراسي الأول

Photo : YONHAP News

اتضح  أن  10  كليات  من  إجمالي  40  كلية  للطب  في  كوريا  الجنوبية  لن  تستقبل  أي  طلاب  جدد  في  الفصل  الدراسي  الأول  للعام  الجاري 2025،  الذي  لم  يتبق  سوى  يوم  واحد  على  بدئه.
وبحسب  تقرير  بعنوان "حالة  طلبات  الالتحاق بكليات  الطب  في  الفصل  الدراسي الأول  من  العام  الدراسي  2025"، قدمته  وزارة  التعليم إلى  النائبة  البرلمانية "جين  صون  مي" عن  الحزب  الديمقراطي المعارض  الرئيسي،  وعضوة  لجنة  التعليم البرلمانية،  فإنه  حتى  يوم  25  من  شهر  فبراير  الماضي لم  تتلق  10  من  بين  40  كلية  للطب،  أي  ما  يمثل  25%  من  إجمالي  عدد  كليات  الطب  في  كوريا، أي  طلبات  للالتحاق بدوراتها.
وأضاف  التقرير  أن  إجمالي  عدد  الطلاب  المتقدمين للفصل  الدراسي  الأول  من  العام  الجاري  في  الـ40  كلية  للطب  قد  بلغ  4  آلاف  و219.
ونتيجة  لتحليل  حالة  تسجيل  الدورات الفردية  في  9  كليات  للطب  في  جميع  أنحاء  البلاد، باستثناء  جامعة  سيول  الوطنية،  اتضح  أن  852  طالبا  في  السنة  الأولى من  كليات  الطب،  قد  أكملوا تسجيل  الدورات.
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