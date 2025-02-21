25 % من كليات الطب الكورية لن تستقبل أي طلاب جدد في الفصل الدراسي الأول

Photo : YONHAP News

اتضح أن 10 كليات من إجمالي 40 كلية للطب في كوريا الجنوبية لن تستقبل أي طلاب جدد في الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 2025، الذي لم يتبق سوى يوم واحد على بدئه.وبحسب تقرير بعنوان "حالة طلبات الالتحاق بكليات الطب في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025"، قدمته وزارة التعليم إلى النائبة البرلمانية "جين صون مي" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وعضوة لجنة التعليم البرلمانية، فإنه حتى يوم 25 من شهر فبراير الماضي لم تتلق 10 من بين 40 كلية للطب، أي ما يمثل 25% من إجمالي عدد كليات الطب في كوريا، أي طلبات للالتحاق بدوراتها.وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للفصل الدراسي الأول من العام الجاري في الـ40 كلية للطب قد بلغ 4 آلاف و219.ونتيجة لتحليل حالة تسجيل الدورات الفردية في 9 كليات للطب في جميع أنحاء البلاد، باستثناء جامعة سيول الوطنية، اتضح أن 852 طالبا في السنة الأولى من كليات الطب، قد أكملوا تسجيل الدورات.