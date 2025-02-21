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الاقتصادية

سيول تعرب عن الاهتمام بالتعاون مع واشنطن وطوكيو في تطوير الغاز في ألاسكا

Write: 2025-03-04 14:18:06Update: 2025-03-04 15:20:53

سيول تعرب عن الاهتمام بالتعاون مع واشنطن وطوكيو في تطوير الغاز في ألاسكا

Photo : YONHAP News

أعربت  حكومة  كوريا  الجنوبية  عن  اهتمامها  بالمشاركة مع  الولايات  المتحدة واليابان  في  مشروع  تطوير  الغاز  في  منطقة  ألاسكا،  الذي  يولي  الرئيس الأمريكي  "دونالد  ترامب" اهتماما  كبيرا  له.
جاء  ذلك  خلال  زيارة  وزير  التجارة  والصناعة والطاقة  الكوري  "آن دوك  غُن"  إلى  واشنطن  في  الفترة  من  26  إلى  28  فبراير الماضي،  حيث  أعرب  عن  اهتمام كوريا  بالمشاركة  في  مشروع  التنقيب عن  الغاز  في  ألاسكا  من  خلال  التعاون الثلاثي  مع  الولايات المتحدة  واليابان.
وكان  ترامب  قد  وضع  هدفا  لسياساته  خلال  فترته  الرئاسية لإحياء  صناعة  الطاقة المحلية  من  خلال  زيادة  إنتاج  النفط  والغاز بشكل  كبير.  وفي  هذا  الصدد، يركز  ترامب  على  تحفيز  تطوير  الموارد  في  ألاسكا  من  خلال  توقيع  أمر  تنفيذي لرفع  القيود  المفروضة على  تطوير  الغاز  الطبيعي  هناك.
ويتضمن  المشروع  الذي  تقوده  حكومة  ولاية  ألاسكا نقل  الغاز  الطبيعي المنتج  في  حقل  غاز  خليج  برودو  الشمالي قبالة  المحيط  المتجمد عبر  خط  أنابيب إلى  ميناء  "نيكيسكي"  العائم بالقرب  من  "أنكوريج"،  حيث  يتم  تسييله ثم  شحنه  إلى  مواقع  الطلب، وبالتالي  سيتم  إنشاء  خط  أنابيب للغاز  يبلغ  طوله  حوالي  1300  كيلومتر  ليمر  عبر  ألاسكا من  الشمال  إلى  الجنوب،  وكذلك  إنشاء  البنية الأساسية  ذات  الصلة، مثل  محطات  التسييل. وتشير  التقديرات  الأولية إلى  أنه  سيتم  استثمار  أكثر  من  45  مليار  دولار  في  هذا  المشروع.
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