سيول تعرب عن الاهتمام بالتعاون مع واشنطن وطوكيو في تطوير الغاز في ألاسكا

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أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن اهتمامها بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان في مشروع تطوير الغاز في منطقة ألاسكا، الذي يولي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اهتماما كبيرا له.جاء ذلك خلال زيارة وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" إلى واشنطن في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الماضي، حيث أعرب عن اهتمام كوريا بالمشاركة في مشروع التنقيب عن الغاز في ألاسكا من خلال التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان.وكان ترامب قد وضع هدفا لسياساته خلال فترته الرئاسية لإحياء صناعة الطاقة المحلية من خلال زيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير. وفي هذا الصدد، يركز ترامب على تحفيز تطوير الموارد في ألاسكا من خلال توقيع أمر تنفيذي لرفع القيود المفروضة على تطوير الغاز الطبيعي هناك.ويتضمن المشروع الذي تقوده حكومة ولاية ألاسكا نقل الغاز الطبيعي المنتج في حقل غاز خليج برودو الشمالي قبالة المحيط المتجمد عبر خط أنابيب إلى ميناء "نيكيسكي" العائم بالقرب من "أنكوريج"، حيث يتم تسييله ثم شحنه إلى مواقع الطلب، وبالتالي سيتم إنشاء خط أنابيب للغاز يبلغ طوله حوالي 1300 كيلومتر ليمر عبر ألاسكا من الشمال إلى الجنوب، وكذلك إنشاء البنية الأساسية ذات الصلة، مثل محطات التسييل. وتشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتم استثمار أكثر من 45 مليار دولار في هذا المشروع.