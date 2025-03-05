الصين تكشف عن المزيد من التعريفات الجمركية المتبادلة على الولايات المتحدة

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قال الحكومة الصينية إنها ستفرض تعريفات جمركية انتقامية تتراوح بين 10% و15% على المنتجات الزراعية الأمريكية بدءا من الأسبوع القادم، بعد أن ضاعفت الولايات المتحدة معدل تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%.وأعلنت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني في إشعار أصدرته أمس الثلاثاء أن الصين سترفع تعريفاتها الجمركية إلى 15% على الدجاج والقمح والذرة والقطن الخام الأمريكي، وإلى 10% على فول الصويا ولحم الخنزير ولحوم البقر والمنتجات البحرية والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان الأمريكية.وسوف تدخل التعريفات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم.كما أضافت وزارة التجارة الصينية عشر شركات دفاع أمريكية إلى ما يسمى بـ"قائمة الكيانات غير الموثوقة"، بما في ذلك شركة قطع غيار الطائرات "إيرو ديفينس"، وكذلك إضافة 15 شركة دفاع أمريكية إلى قائمة مراقبة الصادرات.