كوريا تشكل هيئة عمل استشارية مع الولايات المتحدة بشأن تعريفات ترامب

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن خطط لتشكيل هيئة عمل استشارية على مستوى مدير عام مع الولايات المتحدة، من أجل مناقشة سياسة التعريفات الجمركية التي تنفذها إدارة "دونالد ترامب".وكان وزير الصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن"، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي، قد طلب من وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" إعفاء الشركات الكورية من التعريفات الجمركية البالغة 25% المفروضة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية المتبادلة المقرر الإعلان عنها الشهر القادم. وفي حين لم يقدم الجانب الأمريكي ردا مفصلا، قال الوزير "آن" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء إن سيول تعتزم مواصلة المحادثات من خلال هيئات استشارية جديدة في كل مرحلة ولكل قضية. وأوضح أنه سلط الضوء على استثمارات كوريا الجنوبية المستمرة في صناعات الطاقة وبناء السفن والصناعات المتطورة في أمريكا في محاولة للتعويض عن ضغوط التعريفات الجمركية، وكذلك احتمال توسيع كوريا لوارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. واقترح "آن" على شركات بناء السفن الكورية إعطاء أولوية لطلبيات الإنتاج المعبأة للسفن الحربية وناقلات النفط وكاسحات الجليد من الولايات المتحدة، وهو ما أعربت واشنطن عن الامتنان إزاءه. وقال الوزير إن سيول ستجري مراجعة للمشاركة الكورية المحتملة في مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال الذي تسعى إليه الولايات المتحدة.