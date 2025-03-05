كي بي إس تخفض قوتها العاملة بحوالي 1000 لتعزيز الكفاءة الإدارية

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تعهدت إدارة هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" بتخفيض قوتها العاملة بحوالي ألف موظف، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الكفاءة الإدارية.جاء ذلك في حفل أقيم بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين على تأسيس هيئة الإذاعة العامة الكورية أمس الثلاثاء، حيث أعلن "باك جانغ بوم" رئيس "كي بي إس" عن خطط لتخفيض القوة العاملة الحالية البالغة خمسة آلاف و248، بنسبة 20%.ويهدف هذا التخفيض إلى معالجة فائض الموظفين رفيعي المستوى.كما تخطط هيئة الإذاعة الكورية لتشغيل لجنة نمو مستقبلية للبحث عن مصادر جديدة للربح وسبل للقضاء على عوامل إهدار الميزانية.وأعلن "باك"، الذي حدد العام الجاري 2025 باعتباره العام الافتتاحي لبث الذكاء الاصطناعي، أن أول برنامج رسوم متحركة للذكاء الاصطناعي في كوريا سيتم بثه يوم 5 مايو، أي في عيد الطفولة.