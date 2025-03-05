ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية فورية ردا على الرسوم الانتقامية الكندية

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هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية متبادلة فورية على كندا ردا على الرسوم الجمركية الانتقامية الكندية.وفي منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، قال ترامب إنه عندما يفرض رئيس الوزراء الكندي رسوما جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، فإن الرسوم الجمركية المتبادلة للولايات المتحدة ستزيد على الفور بنفس المقدار، واصفا رئيس الوزراء الكندي بـ"الحاكم ترودو".وكانت إدارة ترامب قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات من كندا والمكسيك، ورسوما جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات من الصين.وجاء تحذير ترامب بعد أن انتقد رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على كندا، واصفا إياها بأنها "أمر غبي للغاية"، وتعهد بخوض "معركة لا هوادة فيها" لحماية اقتصاده. وأعلن ترودو أنه سينفذ تعريفة جمركية بنسبة 25% على 30 مليار دولار كندي من البضائع الأمريكية على الفور، تليها 125 مليار دولار كندي إضافية في غضون 21 يوما.