ارتفاع نصيب الفرد الكوري من الدخل القومي بنسبة 1.2%

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ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2024 بنسبة بلغت 1.2% مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إلى حوالي 36 ألفا و600 دولار أمريكي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي كان قد بلغ ذروته عند 37 ألفا و898 دولارا في عام 2021، وظل في نطاق 36 ألف دولار في عامي 2023 و2024.وفي حالة احتساب نصيب الفرد بالعملة الكورية "وون"، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 49.95 مليون وون، بسبب قوة الدولار وضعف قيمة الوون.وزاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2% في العام الماضي، وهو ما يطابق تقديرات البنك المركزي السابقة في يناير. كما زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 6% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.868 تريليون دولار.