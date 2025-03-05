كوريا الجنوبية لم تقدم أي مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية في العام الماضي

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انقطعت المساعدات الإنسانية التي تقدمها كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية تماما في العام الماضي بسبب سياسة كوريا الشمالية في رفض المساعدات الكورية الجنوبية.ووفقا لوزارة التوحيد في سيول اليوم الأربعاء، لم يتم تقديم أي مساعدات إنسانية من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية خلال العام الماضي، سواء من الحكومة أو من المنظمات الخاصة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا تقدم فيها كوريا الجنوبية أي مساعدات لكوريا الشمالية منذ عام 1995، عندما عرضت 150 ألف طن من الأرز بعد أن تسببت الفيضانات في نقص حاد في الغذاء.وبلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها سيول إلى بيونغ يانغ ذروتها في عام 2007 عند 439.7 مليار وون، أي حوالي 302 مليون دولار أمريكي، لكن المبلغ انخفض تدريجيا مع تكثيف كوريا الشمالية لأنشطتها في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ.وكانت آخر مرة قدمت فيها كوريا الجنوبية مساعدات إلى كوريا الشمالية في عام 2023، عندما أرسلت ما مجموعه 900 مليون وون لدعم مشروعات تغذية الأطفال.وقال مسؤول في وزارة التوحيد إن كوريا الشمالية رفضت مؤخرا معظم عروض المساعدات، باستثناء المساعدات المقدمة من اليونيسيف، وأظهرت مقاومة أكبر للعروض المقدمة من كوريا الجنوبية.