مرشح للبنتاغون يشكك في متانة المشاركة الثلاثية، مستشهدا بالوضع السياسي الكوري

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أثار المرشح لمنصب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية تساؤلات حول متانة المشاركة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، مستشهدا بالوضع السياسي الكوري.وتحدث "إلبريدج كولبي" المرشح لمنصب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، عن هذا الموضوع أمس الثلاثاء خلال جلسة استماع في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ.وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء تحالف شبيه بحلف شمال الأطلنطي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قال كولبي إنه يعتقد أن المشاركة الثلاثية لبلاده مع كوريا الجنوبية واليابان "مشجعة"، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت تلك المشاركة ستكون دائمة، بالنظر إلى الديناميكيات السياسية لكوريا الجنوبية على مدى الأشهر الثمانية الماضية.وقال كولبي إنه ليس ضد مثل هذا التحالف من الناحية النظرية، لكنه متشكك فيه.وأوضح المرشح أن المنطقة قد تتجه نحو المزيد من التعددية ولكن ليس على نطاق يعادل حلف شمال الأطلنطي.